Studieproject beeldende kunst bij Atelier de Timmi

DOESBURG – Iedereen die iets meer wil dan een cursus in een bepaald onderdeel binnen de beeldende kunst kan vanaf 14 september terecht in atelier de Timmi in Doesburg. Het cursusaanbod daar is gericht op een brede ontwikkeling in kunst door bezig te gaan met diverse vakken. Tekenen, schilderen, boetseren, collages maken, ruimtelijke objecten of combinaties met verschillende materialen.

In de praktijk betekent dit dat de student bij aanvang samen met docent een persoonlijk studieroute uitzet. Dit plan is het uitgangspunt voor het studiejaar dat tussen september en juni loopt. Naast de individuele begeleiding wordt, ter ondersteuning, theorie aangeboden in de vorm van een lesbrief.

Aan het individuele traject wordt wekelijks in het atelier gewerkt met meerdere mensen. Natuurlijk wordt veel actie gevraagd voor het werken thuis. Dat werk wordt dan wekelijks meegenomen en in gezamenlijkheid besproken op basis van inhoudelijke aspecten, deze worden aangeleerd en geoefend. Zo leert de student kijken naar kunst, het eigen werk en het werk van anderen waardoor gerichte en constructieve feedback kan worden gegeven.

Voor mensen die belangstelling hebben, is een informatiebijeenkomst gepland op de culturele zondag op 6 september om 13.00 uur in het atelier aan de Kerkstraat 29.