Start met wandelen tijdens de Wandel Challenge Light in Doesburg

DOESBURG – In Doesburg gaat op 1 september de Wandel Challenge Light van start. Deelnemers gaan wekelijks, onder leiding van een deskundige wandelcoach van PlusFit, op pad in en om Doesburg.

De Wandel Challenge in Doesburg komt voort uit de Nationale Diabetes Challenge (NDC), een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, die zich inzet om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door sport en beweging. Jaarlijks brengt de NDC duizenden mensen met diabetes in beweging. De Bas van de Goor Foundation heeft met wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat wandelen een effectieve behandeling is bij diabetes. In sommige gevallen komen mensen met diabetes type 2 zelfs helemaal van hun medicijnen af, alleen door een gezondere leefstijl.

Dit voorbeeld heeft bij Doesburg Beweegt geleid tot de Wandel Challenge, die al een paar jaar wordt gehouden. De start in april moest worden uitgesteld, maar een nieuwe groep gaat in september alsnog van start. Wel is er een aangepast programma, de zogeheten Wandel Challenge Light. Het interventieprogramma start op dinsdag 1 september en duurt 10 weken. De Challenge wordt op 14 november, Wereld Diabetes Dag, afgesloten.

Ondanks dat de Wandelchallenge is ontstaan voor mensen met diabetes, is bewegen voor iedereen gezond. Iedereen die graag wil wandelen en aan de slag wil met een gezondere leefstijl, kan zich aan sluiten. De Wandel Challenge in Doesburg is ook geschikt voor mensen met COPD.

Op dinsdag 1 september is er om 19.00 uur een welkomstwandeling, die start vanaf de Wilgenstraat 4 in Doesburg. Er wordt kort uitgelegd wat de Wandel Challenge voor de deelnemers kan betekenen en er wordt gestart met een eerste wandeling om met elkaar kennis te maken. Dinsdag 8 september wordt er gestart met de wekelijkse wandeling onder leiding van de wandeltrainer van PlusFit.

Belangstellenden kunnen zich inschrijven via www.nationalediabeteschallenge.nl/doesburg of www.doesburgbeweegt.nl.