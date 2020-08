Staalfabriek Rheden decor voor kunstexpositie

RHEDEN – Op zondag 13 september vormen de enorme hallen van de staalfabriek in Rheden het decor voor een gezamenlijke expositie van kunstenaars uit het dorp. De expositie is onderdeel van WiekentRheden, een cultureel festijn voor en door het dorp Rheden. Artistiek leider van de kunstroute Irene van Kasteel-Veenhuis is blij met de locatie: “We wilden graag exposeren in een industriële omgeving. Ontzettend gaaf dat GS Staalwerken de fabriek openstelt.” Kunstenaars die mee willen doen, kunnen zich aanmelden via ireneveenhuis@hotmail.com.

Foto: Irene van Kasteel-Veenhuis