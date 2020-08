Sportieve actiedag bij Sportkompas voor zieke Eva

BRUMMEN – De medewerkers van Stichting Sportkompas houdt op zondag 30 augustus een benefietdag voor Eva, dochter van collega Jacco Peelen. Om geld in te zamelen voor een noodzakelijke medische behandeling, worden in Rhienderoord allerlei sportieve activiteiten aangeboden.

Eva, de 18-jarige dochter van Sportkompas-medewerker Jacco, lijdt aan de zeldzame aandoening CCI/AAI. Dit is een ernstige ziekte die (nog) niet in Nederland behandeld kan worden. Een levensreddende operatie in Barcelona is Eva haar enige hoop. Deze operatie vindt plaats op 14 september, maar wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekering. Daarom is Jacco samen met familie, vrienden en buren een crowdfundingactie gestart om een geldbedrag van 125.000 euro in te zamelen. Met dit geld kan de ambulancevlucht, de operatie en het verblijf gedurende vijf weken worden betaald.

Tijdens de benefietdag willen de collega’s van Jacco zoveel mogelijk geld in zamelen voor Eva. Deelnemers kunnen tussen 8.00 en 20.30 uur meedoen aan een aquasport-activiteit en achteraf in de horeca genieten van koffie of thee met wat lekkers. Voor alles wat de collega’s van Jacco aanbieden, vragen ze een vrijwillige bijdrage. De volledige opbrengst gaat naar de Stichting Geef Eva Toekomst.

In verband met corona is vooraf reserveren voor deelname noodzakelijk. Aanmelden kan via www.stichtingsportkompas.nl.

Wie zelf geen tijd heeft om te komen, kan de collega’s van Jacco sponsoren. Niet alleen verzorgen zij de aquasporten op deze dag, ook gaan zij in estafettevorm in 12,5 uur non-stop zoveel mogelijk baantjes zwemmen.

Overigens heeft ook het team van de Brummense Dijkloopbesloten een groot deel van de opbrengst te doneren aan Stichting Geef Eva Toekomst.