Speurtocht door Velp

VELP – De Velpse buurtsportdag van woensdag 12 augustus staat in het teken van de vraag ‘Wat weet ik van Velp?’ Kinderen gaan vanaf de Poort in groepjes op pad, onder begeleiding, voor een leuke speurtocht door hun eigen dorp. Na afloop van de tocht is er een prijsuitreiking in jongerencentrum The Mexx. De Velpse buurtsportdagen zijn bedoeld voor kinderen uit Velp en omstreken. Deelname kost 1 euro per kind. De activiteit duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via avssport@hotmail.com.