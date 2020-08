Snellere sluiting drugspanden

REGIO – De gemeenten Rheden, Doesburg en Rozendaal staan voor een krachtige aanpak van illegale handel in soft- en harddrugs. Het bestaande beleid in deze gemeenten is nu aangescherpt. Burgemeesters gaan sneller over tot sluiting van woningen en panden als hier dit soort praktijken worden geconstateerd. Voorheen was het uitgangspunt om eerst te waarschuwen en bij een volgende overtreding te sluiten. Nu is het uitgangspunt om bij de eerste constatering het pand te sluiten.De burgemeesters kunnen nu bij een hennepplantage of drugslab dat in voorbereiding is, ook overgaan tot sluiten van een woning of pand. Door een aanpassing van de Opiumwet mogen de burgemeesters dit nu doen.