Scootmobielers welkom in het centrum van Doesburg

DOESBURG – Na vragen van verontruste inwoners, wil de SGRD in Doesburg duidelijk maken dat gebruikers van een scootmobiel gewoon welkom zijn in de binnenstad van Doesburg. Er was onduidelijkheid ontstaan doordat in een publicatie werd gesproken over ‘gedogen’.

Enige tijd gelden stond er in de nieuwsbrief ‘Goed Thuis in Doesburg’ dat scootmobielen ‘gedoogd’ worden in de binnenstad van Doesburg. Dit leidde tot verontruste reacties van de achterban van de Stichting Gehandicaptenraad Doesburg (SGRD), voor wie dit een bijzonder negatieve klank had. “We kregen veel vragen van mensen die dachten dat ze het centrum niet inmogen en bang waren voor en boete. En natuurlijk was er frustratie, want hoe doen mensen dan hun boodschappen?”

Deze ongerustheid was voor de SGRD aanleiding om contact te zoeken met de gemeente Doesburg. “Wethouder Birgit van Veldhuizen benadrukt dat scootmobielers van harte welkom zijn in onze binnenstad en dat het gedogen niets meer en niets minder is geweest dan een wat ongelukkige woordkeuze.” De gemeente heeft dit ook aangepast op de gemeentepagina’s in Regiobode van 10 augustus.

De SGRD wil scootmobielers er overigens op wijzen dat, net als op alle andere plaatsen waar zij zich tussen de voetgangers bevinden, zij zich moeten houden aan de wettelijk toegestane maximum snelheid van 6 kilometer per uur.