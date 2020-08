RHEDEN – Journalist en schrijfdocent Marjon Weijzen start per 4 september weer met maandelijkse schrijfochtenden in Dorpshuis Rheden. De bijeenkomsten zijn elke eerste vrijdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur. In de eerste les worden de schrijfwensen geïnventariseerd en daarmee maakt Marjon een programma op maat. Aanmelden kan tot uiterlijk 28 augustus via tel. 06-27061942 of marjon@weijzen.nl.

www.marjonweijzen.nl