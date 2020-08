Schakers en dammers van start

EERBEEK – Als de coronarichtlijnen dit toestaan, dan gaan de Brummense dammers én de Eerbeekse schakers op donderdag 3 september weer van start met de clubavonden. Voor de leden van de Brummense damvereniging is de locatie vanaf nu anders.

Aangezien het aantal leden dusdanig is geslonken, en de Eerbeekse Schaakclub met dezelfde problematiek worstelt, is door beide verenigingen besloten om in één locatie te gaan spelen. Zij gaan echter niet fuseren, maar op dezelfde locatie de clubavonden houden. Vanaf 3 september is dit het Pater Dekkerhuis aan de Lorentzstraat in Eerbeek. De clubavond begint om 19.45 uur.

Ook mensen, die nog geen lid van één van beide verenigingen zijn, en het leuk vinden om eens een potje te gaan schaken of dammen, worden van harte uitgenodigd eens te komen kijken én mee te doen.