Rick Evers: Wie is Eije?

Het meest voorkomende woord in Nederland schijnt ‘de’ te zijn. Er zijn wel lokale verschillen. Zo is in de wijk waar ik woon ‘eije’ het meest gebruikte woord. Als ik de achterdeur opendoe en naar buiten wandel, is ‘eije’ het eerste dat ik hoor. Daarna komt het in iedere zin voor. Meestal aan het begin, zoals in: ‘Eije, niet doehoen.’ Of: ‘Eije, nou mag ik een keer op de skelter?’

Het komt van onze achterbuurjongetjes. Die hebben een grote tuin, het is vakantie en ook nog mooi weer. Dus zijn Jelle en Joris elke dag lekker buiten. Jelle en Joris. Zo heten ze. En de ene noemt de andere dus Eije. Mijn vrouw en ik vermoeden dat het Joris is die Jelle roept. Eije lijkt immers het meest op Jelle. Onze buurman is een andere mening toegedaan. Die denkt dat het Jelle is die Joris roept.

Maar er zijn nog een paar vreemde kanten aan dit verhaal. De eerste is dat we nooit een andere naam horen. Geen Jelle, geen Joris, niets. Alleen Eije. Dat kan twee dingen betekenen. Of het ene broertje roept het andere broertje nooit. Wat op zich raar is. Of, en deze theorie is minstens zo vreemd, ze noemen elkaar allebei Eije.

Het tweede raadsel dat ons bezighoudt, is dat de Eije-zegger nooit verbeterd wordt door zijn broertje. Je zou toch zeggen dat Jelle het een keer spuugzat is en tegen zijn broertje zegt: ‘zeg Joris, allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar ik heet geen Eije hoor, ik heet Jelle.’ Maar niets van dat alles. Het is Eije voor en Eije na. Totdat moeders de tuin in komt: ‘Jelle, Joris, eten!’

Ik hoop er ooit nog een keer achter te komen. Ik kan natuurlijk wel stiekem over de schutting gluren, maar ik weet niet wie Jelle en wie Joris is. Daar schiet ik dus niet veel mee op. Misschien toch maar de stoute schoenen aantrekken en gewoon eens aanbellen: ‘Dag buurman, gekke vraag misschien, maar weet jij misschien wie van jouw kinderen Eije is?’