Rick Evers: Slapen is voor watjes

De meeste mensen slapen zo’n acht uur. Ik ook. Maar dan wel verdeeld over drie nachten. We hebben namelijk een baby. Een klein kereltje. En dat is prachtig. We moesten er wel iets voor opofferen. Onze nachtrust. Iedere drie uur wil meneer graag een flesje opgeloste melkpoeder. Geen probleem.

Ik geef eerlijk toe; in het begin was het even wennen. Mijn vrouw en ik kregen dezelfde verschijnselen door het weinig slapen: dingen omgooien, dingen laten vallen, dingen vergeten, tegen deurposten aan lopen, onze kleine teen stoten, boos worden om kleine dingen, onze grote teen stoten, in slaap vallen bij het avondeten, drie keer dezelfde reclamefolders doorbladeren. Veel dingen dus.

Maar alles went. Ook slaaptekort. Bovendien is gedeelde smart halve smart. Daarom slapen we allebei amper en zeggen we tegen elkaar dat slapen voor watjes is. Zonde van de tijd ook. Bovendien, Donald Trump schijnt ook maar vier uur per nacht te slapen en die functioneert toch ook prima…. Of is dat niet zo’n goed voorbeeld?

En dan heb ik de voordelen nog niet eens genoemd van ‘s nachts wakker zijn. Zo kunnen we eindelijk genieten van onze solar lampen in de tuin. Prachtige dingen. Overdag laden ze op met een zonnecelletje en als het donker is, springen ze aan. Hartstikke gezellig voor de nachtdieren in de tuin, maar als je zelf in bed ligt, heb je er niets aan. Totdat we dus zelf ook nachtdieren werden. Lampjes kijken, heerlijk.

Daarnaast proberen we tegenwoordig uilen, vossen, wilde zwijnen, nachtvlinders, vleermuizen en inbrekers te spotten. Dat houden we per diersoort allemaal bij in een speciaal boekje. Overal staat nog een nulletje achter, maar het maakt de nacht toch een stuk interessanter. Nee echt, ik twijfel sterk of ik ooit nog weer terug wil naar acht uur slapen per nacht.