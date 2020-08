Rick Evers: Schrijf eens even normaal, joh!

Een vriend van me had laatst een date. Vreselijk gezellig was het en het klikte als een malle. ‘Misschien ben ik wel verliefd’, zei hij optimistisch na één gezellige avond. De volgende dag kreeg hij een appje van haar: ‘In navolging op ons prettige onderhoud van 26 juli jl. doe ik je thans geheel vrijblijvende de onderstaande opties toekomen voor een vervolgafspraak.’ Hij schrok zich kapot.

Vreemd? Absoluut. Verzonnen? Ook dat. Maar als het zo doorgaat met onze schrijftaal, gaan we die kant wel op. Ik zie het overal. Mensen die gewoon wonen in Raalte en in een sollicitatiebrief ineens ‘woonachtig’ zijn in Raalte. Tegen vrienden zeggen ze dat ze werken bij Beaphar en in een brief zijn ze ineens ‘werkzaam bij’. Waarom die onzin?

Bedrijven maken er natuurlijk ook een potje van. Die sturen nooit twee documenten op. Is je dat wel eens opgevallen? Nooit. Ze doen ons altijd ‘een tweetal documenten toekomen’. Een tweetal. Zouden ze dat thuis ook doen? ‘Jelle, hoeveel boterhammen wil je nog, eentje of een tweetal? En wil je mij de boter even doen toekomen? Ik afwachting van je reactie verblijf ik hier, op mijn stoel aan de eettafel.’

Het is allemaal valse zakelijkheid. Duurdoenerij dat nergens op slaat en ook nergens toe leidt. Tweeënhalf miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Die willen geen tweetal documenten, die hebben liever gewoon twee briefjes. Geen hemelwaterafvoer, maar een regenpijp. Geen werkzaamheden die aanvangen, maar die gewoon beginnen. Liefst per heden. Vandaag nog dus.

We doen trouwens niet alleen al die laaggeletterden een plezier met normale teksten, ook mensen die hooggeletterd zijn (het woord bestaat niet, weet ik, maar je weet best wat ik bedoel) hebben veel liever teksten in eenvoudige taal. Dus doe jezelf en iedereen om je