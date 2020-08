Rick Evers: Koop (g)een airco

Ik ben de man in het gezin. Van mij wordt verwacht dat ik de leiding neem. Dat ik beslissingen neem. Dat ik mijn gezin bescherm in barre tijden. Afgelopen week was zo’n moment. Vijfendertig graden buiten, dertig binnen en een baby in huis. Dat kan niet. Dat vraagt om kordate beslissingen van het hoofd van het gezin.

Volgens de reviews was de Inventum AC905W de beste in zijn prijsklasse. Bijna nergens op voorraad, maar Expert Frits van Enk in Wezep had er nog een paar staan. Diezelfde avond stond het apparaat al te brommen op de slaapkamer van ons kleine mannetje. Zo’n lelijke witte koelkast op wieltjes. Ideaal …Totdat we lazen dat baby’s en airco geen goede combinatie zijn.

Gelukkig leek de oplossing simpel (let hier op het woordje ‘leek’): “Zet de airco in de babykamer aan voordat je baby gaat slapen en zet hem weer uit als je je baby naar zijn kamer brengt. Je baby kan dan in slaap vallen in een heerlijk koele kamer.” Kind kan de was doen. Wat er helaas niet bij stond, was dat de temperatuur na het uitzetten van de airco binnen een half uur weer oploopt naar dertig graden. Baby boos, wij verdrietig.

Idee twee dan. De airco op de babykamer laten en de baby naar onze aangrenzende slaapkamer. Temperatuur-technisch een sterke oplossing. Ware het niet dat de baby in zijn slaap zoveel piep, knort, snurkt en kreunt dat we hem halverwege de nacht met ledikant en al naar zijn eigen kamer hebben geschoven. Wegwezen. Airco weer uit, kamer weer warm, baby boos, wij verdrietig.

Idee drie was de airco naar onze kamer en de deur naar de babykamer open. Dat ging ook niet goed. Een combinatie van licht, lawaai en muggen. Lang verhaal. Uiteindelijk heb ik besloten dat de hittegolf moest stoppen. Kijk, dat is dus het probleem bij de kern aanpakken. Ik ben immers de man in huis en moet mijn gezin beschermen.