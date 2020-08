Rheejes Proate

RHEDEN – Maandag 24 augustus is een extra werkmorgen op Begraafplaats de Pinkel in Rheden, want ondanks de droogte groeit het onkruid maar door. Ook is er door de droogte veel blad van de bomen gevallen. Er wordt om 9.00 uur gestart. Bij warm weer wordt er niet tot 12.00 uur gewerkt, maar wordt er eerder gestopt.