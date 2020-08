Rheden start project Powerful Ageing voor vitale en fitte ouderen

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden start deze zomer met het project Powerful Ageing. Hierin staan sport en beweging voor ouderen centraal. De gemeente Rheden vindt het belangrijk dat ouderen fit en vitaal blijven, zodat zij zelfredzaam blijven en mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Binnen het project Powerful Ageing onderzoeken ouderen samen met een fysiotherapeut welke (on)mogelijkheden er zijn om dagelijkse taken uit te voeren of zelfs te verbeteren. Dat gebeurt aan de hand van gesprekken en fysieke testen. De fysiotherapeut bespreekt de resultaten en samen met de ouderen wordt een plan gemaakt om kracht en bewegen te verbeteren. Een plan dat past bij een eventuele beperking, zijn/haar leefomgeving en de doelen van de oudere inwoner zelf.

Een deel van de inwoners die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning hulp bij het huishouden ontvangen, krijgen een uitnodiging om mee te doen. In andere plekken in Nederland heeft dit project al goede resultaten opgeleverd. Mensen krijgen door de aanpak meer zicht op hun eigen gezondheid en zelfredzaamheid. Door in groepsverband te werken, kunnen deelnemers elkaar motiveren, hebben ze er plezier in en kan het ook eenzaamheid verminderen.

Wethouder Gea Hofstede: “Het is mooi dat ouderen de mogelijkheid krijgen om hun kracht en beweging te verbeteren. Vitaal en fit ouder worden is iets dat ik iedereen toewens. Bovendien vind ik het erg belangrijk dat ouderen in groepsverband begeleid worden. Veel ouderen voelen zich toch steeds eenzamer, maar door te bewegen in groepsverband, krijg je ook meer contacten. En dat heeft iedereen nodig in zijn/haar leven.”