Retrospectief: De Molen-Allee in Loenen

Rondom de (voormalige) bezittingen van het kasteel Ter Horst loopt de oude weg: Molen-Allee. Een Allee is een weg met aan weerzijden een dubbele bomenrij. Een enkele rij wordt een laan genoemd. Het was de oude toegangsweg tot het kasteel dat vroeger, voor de grote verbouwing in 1791, een belangrijke weg was. Bij de verbouwing met het voorplein en de koetshuizen kwam de toegang tot het kasteel aan de Hoofdwegzijde. Men spreekt dan ook wel over ‘Het omgekeerde kasteel’.

Aan de Molen-Allee waren vroeger een drietal watermolens: De Bovenste Molen, De Grote Slatsmolen en de Kleine Slatsmolen. De papiermakers vestigden zich aan de Molenbeek. Loenen heeft vroeger minstens 15 papiermolens gekend.

Van de Bovenste Molen is alleen nog de waterval te zien. Vele jaren is hier papier gemaakt. Papiermaker Schut vertrok van deze plek en bouwde aan het Apeldoornsch Kanaal een grote nieuwe fabriek. Die bekendheid kreeg als Cartonfabriek Wed. J.W. Schut. Hier wordt nog altijd massief karton geproduceerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van het water uit het Apeldoornsch Kanaal. Thans is het bedrijf in handen van het Belgische bedrijf Smart.

Zoals meerdere papierfabrieken kwam op de Bovenste Molen ook een wasserij die gebruik maakte van het heldere beekwater voor het reinigen van de kleding. De Gebroeders Tabor hebben hier lange tijd de wasserij gerund. Nadien is het nog enige jaren een palletfabriek geweest totdat het gebouw in vlammen opging.

Aan de Molen-Allee stonden nog meer papiermolens. Het gebouw van de Grote Slatsmolen bestaat nog altijd. Verschillende papiermakers hebben hier hun beroep uitgeoefend. Nadien is het een tijdlang een korenmolen geweest. De firma Wijngaards was hier lang werkzaam. Thans doet het pand dienst als woning en wordt grondig gerestaureerd.

Naast de Grote Slatsmolen stond de Kleine Slatsmolen. Ook hier woonden en werkten papiermakers. Later werd het een boerderij. Het gebouw is afgebroken om plaats te maken voor een dubbel woonhuis van de familie Van Dijk.

Aan de Molen-Allee is ook het Zwembad te vinden en ook het complex van de Loenense Tennisclub is hier in de vorige eeuw gekomen. Sinds enkele jaren is nabij De Bovenste Molen ook de minicamping Molen-Allee te vinden.

De Molen-Allee is nog altijd een fraaie wandelweg met aan weerszijden Hollandse eiken die van oudsher toebehoren aan het kasteel.