Retrospectief: De ‘jonassers’ in Klarenbeek

Het dorp Klarenbeek heeft thans nog één slagerij in de dorpskern. In het verleden waren dit er aanmerkelijk meer. Het voormalige slachthuis MABA aan de Broekstraat, waar nu een woninginrichtingszaak is gevestigd, herinnert daar nog aan.

De samenwerking tussen een viertal slagers had in 1922 tot gevolg dat dit slachthuis werd gebouwd. Van de vier slagers bleef alleen Hissink over die jarenlang het bedrijf voortzette in Klarenbeek. De overige drie slagers hadden geen opvolgers en ‘hingen het slagersmes aan de wilgen’.

Albert Hissink was een boer en veehandelaar, die ook bij de boerderij aan de Hessen Allee ging slachten. Hij deed dit in een oude schuur die eigenlijk niet geschikt was voor dit doel. Hissink kreeg bij het slachten hulp van een paar knechten. Men noemde in die tijd dit slachten en uitbenen van rundvee en varkens ‘pellen of jonassen’. Albert Hissink kenden een paar personen die ‘jonassers’ waren en ook om een goede slachtruimte verlegen zaten. Albert vond Willem Hulleman, Jan Hurenkamp en Chris Plante bereid om de knip te trekken en samen een fabriekje te bouwen aan de Broekstraat. Met elkaar konden ze gezamenlijk de kosten opbrengen. De bouwkosten bedroegen twaalfduizend gulden. De slachters leverden ieder aan een ander bedrijf zodat er geen sprake was van concurrentie.

Hissink had meestal twintig koeien aan de haak hangen. ‘s Morgens om acht uur kwam de keurmeester om te onderzoeken of het geslachte vee aan de eisen voldeed. Nog dezelfde dag werd dit naar de vleesfabrieken in Twello en Deventer vervoerd. Er was haast bij want een koelruimte was er niet. Het meeste vlees ging naar de, inmiddels verdwenen, vleesfabriek Linthorst in Twello.

Aan het eind van de dertiger jaren gingen de vleesfabrieken zelf het vee kopen op de markten en bij de boeren en gingen slachten. De slachters raakten hun klandizie kwijt. Drie slachters stopten er mee, maar Albert Hissink ging door.

In 1948 durfde zijn zoon Johan het aan om een slagerij/winkel te bouwen aan de Klarenbeekseweg. Ook zijn zonen Marten en Ap zaten lang in de zaak. Later werd de zaak verkocht aan slagerij Walravens. Jurrian Hennekes runt nu de zaak.

Het voormalige slachthuis werd na de oorlog verkocht en diverse bedrijfjes waren hier actief. H. Smeltink knapte het pand op begon hier een, nog altijd een goedlopende, zaak in woninginrichting en kleding.