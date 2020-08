Retrospectief: De Gouden Leeuw in Laag-Keppel

Het is één van de meest markante punten in de omgeving, de kruising in Laag-Keppel, met aan de ene kant het imposante kasteel Keppel en aan de andere kant het statige gebouw van – tegenwoordig – zorghotel De Gouden Leeuw. Al dik 250 jaar is er op die plek in Keppel een horecagelegenheid. De eerste bekende schriftelijke bewijzen dateren van 1769, toen herberg De Vergulde Leeuw werd verpacht aan een zekere Godart van der Linde.

Van der Linde bleef tot 1799 uitbater, toen de pacht werd overgenomen door Gerrit Kets. En die familie bleef generaties lang uitbater van De Gouden Leeuw, totdat Gerrit Kets het gebouw in 1943 kocht van eigenaren de Van Pallandts. Helaas overleed de nieuwe eigenaar in 1955 en hoewel zijn weduwe het hotel, de zaal, het café en restaurant nog enkele jaren voortzette, werd het in 1959 toch verkocht, aan ene Dirk Radstaake, die het bedrijf jarenlang voorzette. Aan het begin van deze eeuw werd het aangekocht door de Gouden Leeuw Groep, die er een zorghotel en restaurant in vestigde. Niet eerder dan na een grondige verbouwing. Bij die gelegenheid werd ook de witte verf die na de oorlog het pand een oogverblindende uitstraling bezorgde, weer van de stenen gestraald en werd het gebouw aan de buitenzijde helemaal in oude luister hersteld. Inclusief de gouden leeuw boven de ingang.

Op de hierbij afgedrukte foto uit 1956 heeft De Gouden Leeuw nog haar in die tijd kenmerkende witte jas. Ook de tram en bus vóór het gebouw zijn kenmerkend. Gedurende de gehele periode dat trams door de Achterhoek reden, deed De Gouden Leeuw dienst als halte. In afwachting van de komst van de tram en later de bus, konden reizigers in alle rust een drankje nuttigen.

Op de foto zijn Loc 13 en twee wagons te zien, die in 1956 en 1957 als museumtrein dienst deden. De groene loc had de naam ‘Silvolde’ en het was een kenmerkend werkpaard in de tramwereld, gebouwd door de firma Backer & Rueb in Breda. Om die reden werd dat type loc een ‘Backertje’ genoemd. De locomotief op deze foto is overigens bewaard gebleven en is tegenwoordig te zien in het Smalspoormuseum in Katwijk.