Retraite weekend in Hall

HALL – Minfulnesstrainer Jantine Peters verzorgt van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus een stilteweekend bij natuurboerderij de Mhene in Hall. Wanneer het droog en niet te heet is, vinden de activiteiten buiten plaats in de boomgaard en directe omgeving. Bij heet of regenachtig weer kan gebruikt gemaakt worden van een mooie meditatieruimte binnen. Het weekend verloopt voor een groot deel in stilte. Er worden gezamenlijk mindfulness-oefeningen gedaan en een stiltewandeling gemaakt.

www.aandachtgeeftjekracht.nl

Tel. 06-17369 599