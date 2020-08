Repair Café Velp zoekt vrijwilligers

VELP – Repair Café Velp is op zoek naar vrijwilligers. Gezocht worden mensen die handig zijn met elektrische apparaten en hiermee aan de slag willen. Het Repair Café vindt sinds 2015 plaats in De Poort. Bezoekers kunnen meubeltjes, kleding, elektrische apparaten, fietsen en dergelijke laten repareren door vrijwilligers. Reparatie bespaart de eigenaar geld, maar helpt ook mee de groeiende afvalberg te verkleinen. Het Repair Café in Velp is elke vierde zaterdag van de maand tussen 14.00 en 15.45 uur, in de maanden juni, juli en augustus is er een zomerstop. Het eerstvolgende Repair Café is op zaterdag 25 september. Meer informatie over het Repair Café is te vinden op de eigen facebookpagina en verkrijgbaar bij de beheerder, tel. 026-8481753.