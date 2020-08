DIEREN – Donderdag 27 augustus is het Repair Café in Dieren open van 19.00 tot 21.00 uur. In de Oase kan iedereen terecht voor de reparaties van huishoudelijke apparaten, fiets, rollator of kleding. Na 20.45 uur worden er geen nieuwe reparaties meer aangenomen. Bij binnenkomst dient men de handen te desinfecteren. Reparaties zijn kosteloos, maar een kleine vrijwillige bijdrage is altijd welkom, want het Repair Café Dieren draait zonder subsidie.

info@repaircafedieren.nl