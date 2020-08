PvdA-ombudsteam Brummen

BRUMMEN – Soms levert de communicatie tussen de gemeente en de burger problemen op. Als men denkt vast te lopen en een steuntje in de rug wel kan gebruiken kunnen inwoners van de gemeente Brummen het PvdA-ombudsteam inschakelen. Zij zijn er voor alle Brummense burgers. Informatie is te verkrijgen via tel. 0313-437962/0575-562777 of per mail via ombudsteambrummeneerbeek@gmail.com.