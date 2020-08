Publiekscampagne tegen voeren van wilde zwijnen

REGIO – Een voorlichtingscampagne en een film van filmmaker Luc Enting met presentator Harm Edens moeten bezoekers van de Veluwe deze zomer bewust maken van een groeiend probleem: gevaarlijke situaties met wilde zwijnen door hun toedoen, met afschot als gevolg. Initiator van de campagne Carla Versluys: “Een steeds groter groep toeristen voert de zwijnen en tekent hiermee het doodvonnis van de dieren.”

Al jaren ontdekken toeristen op de Veluwe dat close encounters met wilde zwijnen te creëren zijn. De van nature schuwe dieren, altijd op zoek naar voedsel, laten zich maar al te graag naar plekken lokken waar ze door steeds meer mensen gevoerd worden. Dat levert ongewenste en zelfs gevaarlijke situaties op voor mens en dier. Lang nadat de toeristen vertrokken zijn, komen de half tam gemaakte varkens weer terug en gaan op zoek naar het makkelijke voedsel. Zo worden ze een eenvoudige prooi voor stropers, komen op nietsvermoedende wandelaars af waarbij ze ook flink kunnen bijten en lopen soms gewoon naar aankomende auto’s toe, want daar zijn ze nu niet meer bang voor.

Gijs van Aardenne, Landelijk voorzitter Stichting Wildaanrijdingen Nederland: “Toeristen die wilde dieren voeren op en langs wegen veroorzaken jaarlijks veel dierenleed en gevaarlijke situaties. Vaak zonder dat zij dit beseffen. Wilde dieren moeten ‘wild’ blijven. Zodra het natuurlijke gedrag verdwijnt leidt dat tot problemen en veelal de dood. Op de Veluwe sneuvelen hierdoor nu jaarlijks tientallen wilde zwijnen. Bij aanrijdingen zijn ze dan meestal niet direct dood en vluchten het bos in om op een stil plekje ellendig en pijnlijk dood te gaan.”

Carla Versluys zag het jaarlijks terugkerend drama met lede ogen aan en besloot in actie te komen. Ze wist diverse partijen achter zich te scharen om samen met haar een publiekscampagne op te zetten. Zo kreeg ze ondersteuning van Veluwe-op-1, een netwerkorganisatie met onder andere natuurorganisaties, gemeenten en recreatieondernemers. Ook filmmaker Luc Enting, bekend van onder andere de film Wild, leverde een bijdrage aan de campagne en maakte een voorlichtingsfilm ter inleiding op een breed gedragen publiekscampagne, waarin niet alleen de gevolgen van het onwetende gedrag worden uitgelegd, maar ook ideeën worden aangedragen waarmee de dieren op een verantwoorde manier te beleven.

De film is te zien via YouTube, zoek op ‘wilde zwijnen voeren’.

https://youtu.be/-FTGKwZ2JDo