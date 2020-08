Pianorecital bij Jansen & de Feijter

VELP – Bij boekhandel Jansen & de Feijter in de Emmastraat in Velp vindt woensdag 2 september een tuinconcert plaats met concertpianist Christian Sanders. Het concert duurt van 20.00 tot 21.00 uur. De prijs is 20 euro per persoon inclusief een hapje en drankje. Er is geen pauze en geen nazit en er moet van te voren worden gereserveerd. Er is plaats voor maximaal dertig personen en bij slecht weer wordt het concert naar binnen verplaatst. De beslissing hierover wordt op de dag zelf genomen om uiterlijk 16.00 uur. Intekenaars worden persoonlijk gebeld. Reserveren kan via info@eenpassievoorboeken.nl.

www.eenpassievoorboeken.nl/