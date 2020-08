Overlast van insecten door warm zomerweer

EERBEEK – Met het warme zomerse weer zijn er ook veel insecten. Ze worden naar mate het warmer wordt actiever. Men heeft er steeds meer last van. Er worden op vele plekken extreem veel wespen en fruitvliegjes aangetroffen. Ook blijft de gevreesde buxusmot erg actief. Gerard Nijhof, gids bij het IVN Eerbeek en omstreken, deed wat onderzoek naar deze insecten en ontdekte verrassende feiten.

Wespen zorgen in Nederland met dit warme weer voor veel overlast. Tegelijkertijd zijn wespen zeer nuttig omdat ze bijvoorbeeld grote aantallen muggen, vliegen en andere insecten wegvangen. IVN-er Gerard Nijhof ontdekte dat er onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van het aantal wespen in Nederland. Jarenlange ervaring maakt duidelijk dat allerlei weersinvloeden in winter, voorjaar, zomer en najaar invloed hebben op de aantalsontwikkeling en de mate waarin ze overlast veroorzaken. Nijhof: “We kennen in Nederland verschillende soorten wespen waaronder de gewone wesp, Duitse wesp, Franse veldwesp maar ook de Europese hoornaar of de Aziatische hoornaar. De grootste wespensoort in Europa is de Europese hoornaar. Door de grootte boezemt de hoornaar veel ontzag in. Deze wespensoort is echter niet agressief tenzij je in de buurt van het nest komt. In 2017 werd voor het eerst een nest van de Aziatische hoornaar in Nederland aangetroffen.”

Fruitvliegjes

Fruitvliegjes zijn vooral in de keuken bijzonder hinderlijk. Als de temperatuur stijgt worden ze overal aangetroffen. Nijhof ontdekte dat een fruitvlieg in minder van een honderdste van een seconde van vliegrichting kan veranderen. Maar hoe doet hij dat? De IVN-er: “In de laatste twee decennia is er veel kennis ontwikkeld over hoe vliegende fruitvliegen in de lucht blijven, en recent onderzoek focust op hoe fruitvliegen vliegmanoeuvres maken. Veel van het onderzoek naar vliegbewegingen wordt gedaan voor toepassing in vliegende robots. Waarom nemen we hiervoor geen elegante vlinders, krachtige libellen of economisch relevante honingbijen? Ten eerste is er veel bekend over fruitvliegen, wat ons helpt in vragen met betrekking tot allerlei (medische en technische) onderwerpen. Ten tweede hebben fruitvliegen niet veel ruimte nodig om goed te kunnen vliegen en zijn ze het meest actief tijdens schemering waardoor ze goed vliegen in relatief donkere laboratorium omstandigheden. Daarom zijn het vooral fruitvliegjes waar veel onderzoek naar is gedaan.”

Buxusmot

De buxusmot is een grote plaag in veel siertuinen. Nog steeds is dit insect actief en plaagt veel heggen en boompjes. Nijhof zegt erover: “Een bericht uit 2018: De buxusmot (Cydalima perspectalis) komt uit Azië (Japan, Zuid-Korea, China). Vermoedelijk is deze nachtvlinder rond 2005 in Duitsland geïntroduceerd via import van Buxus uit Azië. In 2007 werd hij voor het eerst in Nederland gesignaleerd. De eerste jaren was hij alleen in het westelijk rivierengebied aanwezig, maar inmiddels heeft hij zich flink uitgebreid. Er was al een aantal jaren een kleine populatie in Groningen, maar nu lijkt de soort ook de rest van Noord-Nederland te gaan koloniseren. Als de Wadden zijn bereikt is de soort in heel Nederland aanwezig. Dat is slecht nieuws voor liefhebbers van buxus, want de rupsen van deze exoot kunnen struiken helemaal verruïneren. De rupsen beschermen zich in een spinsel en kruipen tussen de bladeren. Het is een groen met gele rups met zwarte stippen. De struiken waar de rupsen in vreten, worden al snel totaal bruin met opgevreten bladeren en overgebleven bladskeletten.” Veel is niet te doen tegen dit motje. Heg afknippen en opnieuw laten uitlopen is volgens Nijhof het beste. Bestrijdingsmiddelen richten ook veel schade aan bij veel soorten insecten.

Foto: De rupsen van Het gevreesde buxusmotje richten veel schade aan in heggetjes