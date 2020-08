Oud papier Velp

VELP – Op zaterdag 29 augustus wordt weer de maandelijkse oud papier inzameling gehouden van de Grote Kerk te Velp. Van 8.30 uur tot uiterlijk 11.30 uur staat er een container op het parkeerterrein naast de Grote Kerk, Kerkstraat 32 te Velp. Vrijwilligers zijn aanwezig om te helpen. Bewoners van de flats aan de Zwanensingel in Velp kunnen hun oud papier vanaf 8.00 uur in de hal of aan de weg zetten.