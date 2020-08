Opmars van giftig Jacobskruiskruid

LOENEN – De oorzaak valt moeilijk te achterhalen maar overal in weilanden, bermen en ruig terrein zijn rond deze tijd de gele bloemen van het jacobskruiskruid te zien. In enkele jaren verscheen deze gele plant, die giftig is voor mens en dier overal. Vooral voor paarden en pony’s dreigt er gevaar. Er worden van overheidswege nog geen maatregelen tegen genomen.

Alle delen van de plant zijn giftig voor mensen en de meeste zoogdieren. In de bloemen komt twee keer zoveel gif voor als in de bladeren. Bij het eten van de plant wordt de lever aangetast. Voor vergiftiging door jacobskruiskruid is geen geneesmiddel. Dieren worden meestal pas na maanden of jaren ziek, omdat het gif zich langzaam in de lever ophoopt.

Hoewel jacobskruiskruid giftig is voor veel dieren, is het belangrijk voor bestuivende insectensoorten. Bijen, vlinders en zweefvliegen komen op het jacobskruiskruid af vanwege de nectar en het stuifmeel.

Bovendien is het jakobskruiskruid de belangrijkste voeding voor de zebrarups, die niet gevoelig is voor het gif. De zebrarups is de larve van de sint-jacobsvlinder. De zebrarups geeft het gif door aan de vlinder, die daardoor oneetbaar is geworden.

Zuidpluisjes

De zaden van de plant verspreiden zich via zaadpluisjes. De meeste zaden vallen binnen vijf meter naast plant. Zo’n 40% van de zaden komt binnen vijftig meter van de moederplant terecht. De zaden zitten ook in zandtransporten voor bouwterreinen of nieuwe wegen en in bloemenmengsels. Het kruid is vooral te zien in weilanden waar paarden grazen. Het zaad kan, doordat de paarden de boden wat los maken, ontkiemen.

In principe eten paarden en ander vee de plant niet door zijn bittere smaak en geur. De geur en smaak verdwijnen wanneer het kruid gedroogd is. Dat gedroogde jacobskruiskruid kan in hooi terechtkomen. Als paarden daar veel van eten, kunnen ze erg ziek worden, soms met de dood tot gevolg.

Geen plaag

IVN-er Gerard Nijhof uit Eerbeek wil niet spreken over een plaag maar erkent wel dat de bloem steeds meer voorkomt Het is een tweejarige plant. Bij gunstig weer kan het zaad zich goed verplaatsen. Hij wijst er op dat men het Jacobskruiskruid (dat erg veel op lijkt en ook veel voorkomt) niet moet verwarren met het Boerenwormkruid met gele knoopjes maar niet giftig is.

Bestrijden

Natuurorganisaties zijn niet verplicht om de plant te bestrijden als die vlakbij een landbouwperceel staat.

De plant maaien om hem uit te roeien helpt niet. Het jacobskruiskruid komt dan juist sterker terug. Het is beter om de plant met de hand te verwijderen en te zorgen dat er geen open plekken in de wei komen. Hoe dichter het gras groeit, hoe minder snel de plant zich nestelt.

Foto: Martien Kobussen