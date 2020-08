Opknapbeurt bedrijventerrein De Beemd Noord van start

VELP – Op maandag 10 augustus start het bedrijf KWS in opdracht van de gemeente Rheden met het opknappen van het bedrijventerrein De Beemd Noord in Velp. Samen met ondernemers is er een revitaliseringsplan opgesteld. Provincie Gelderland heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de opknapbeurt. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind van het jaar klaar.

De wegen krijgen een nieuwe asfaltverharding, de trottoirs worden opnieuw bestraat, er komen extra parkeerplaatsen en de riolering wordt vervangen. Ook worden er bomen geplant en er komt meer groen zodat de uitstraling beter aansluit op het bedrijventerrein De Beemd Zuid. Alle ondernemers zijn in het hele proces actief betrokken bij de plannen.

Uitvoering van het revitaliseringsplan verbetert het vestigingsklimaat voor ondernemers in de gemeente Rheden in het algemeen en voor de ondernemers van De Beemd Noord in het bijzonder.Door dit plan sluit de inrichting van De Beemd Noord beter aan bij De Beemd Zuid zodat het totale bedrijventerrein meer gezien wordt als een eenheid. Het draagt bovendien bij aan een robuuste en duurzame (Rhedense) economie. Wethouder Ronald Haverkamp: “Een goede uitstraling van het terrein is erg belangrijk voor de ondernemers maar ook voor de economische ontwikkeling van onze gemeente.”

De provincie hecht ook belang aan het verbeteren van bestaande bedrijventerreinen. Het totale project gaat rond de 1 miljoen euro kosten. Een belangrijk deel van dit bedrag wordt bijgedragen door provincie Gelderland. Vanuit de provincie is een subsidie van maximaal 336.000 euro beschikbaar gesteld.