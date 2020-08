Ophalen oud papier Loenen

LOENEN – Zaterdag 1 augustus gaan de vrijwilligers van muziekvereniging OLTO weer op pad om oud papier op te halen in Loenen. Dit keer is het de beurt aan de volgende wijk: Eerbeekseweg, Hameinde, Hoenderrikken, Boerboom, Hamakker, Bergakkerweg, Imbosweg, Dalenk, de Laak, de Steek, Burggraaf, Koedijk, Broeksweg tot Kanaal-Zuid. Aanwonenden worden verzocht het papier zaterdagmorgen voor 8.00 uur klaar te zetten. OLTO vraagt nadrukkelijk geen melk- en sappakken bij het oud papier te doen. Deze kunnen met het plastic in de rode container.