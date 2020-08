DREMPT – Op het veld van voetbalvereniging HC’03 in Drempt wordt drie weekenden lang een openluchtbioscoop ingericht. Bezoekers nemen zelf een stoeltje mee en kunnen zo op groot scherm in de buitenlucht genieten van een mooie film. Vrijdag 21 augustus is de James Bond-film Spectre te zien, zaterdag 22 augustus draait Grease. het terrein opent om 20.30 uur. De entree bedraagt 8 euro.

www.hc-03.nl