Openlucht workshops bij Schilderschool

DOESBURG – De schilderschool in Doesburg geeft vier extra workshops in de openlucht. Er kan gekozen worden tussen het tekenen van van planten, bloemen en bomen met potlood en softpastel, op woensdag 19 augustus en zaterdag 12 september. Voor wie op zoek is naar een andere manier van kijken en werken is er abstract schilderen met acrylverf en structuurpasta’s. Op donderdag 28 augustus en vrijdag 11 september worden hier workshops in gegeven. Ervaring is niet nodig. De workshops zijn los van elkaar te bezoeken. Tijdens de workshops krijgen deelnemers professionele begeleiding van beeldend kunstenaar André Bikker. Alle benodigde materialen zijn aanwezig. Er is koffie, thee en fris met een gebakje en een hapje en drankje ter afsluiting.

www.schilderschool.info

0313 – 438470