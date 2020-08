Opening coronabank voor maatschappelijke organisaties Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Instellingen en organisaties binnen Bronckhorst die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, kunnen bij de gemeente aankloppen voor hulp. De provincie Gelderland heeft 101.000 euro beschikbaar gesteld voor noodhulp.

Het college van de gemeente Bronckhorst heeft besloten van die 101.000 euro een bedrag van 53.000 euro te verdelen onder dorps- en buurthuizen en culturele instellingen en organisaties met liquiditeitsproblemen. 15.000 Euro is bestemd voor dorpshuizen, 17.000 euro voor zwembaden, 15.000 euro voor culturele organisaties met acute liquiditeitsproblemen en 6.000 euro voor particuliere sportaccommodaties.

Daarnaast wordt er 48.000 euro gestort in een zogenoemde ‘coronabank’. Verenigingen en organisaties kunnen hier een aanvraag indienen voor financiële hulp of ondersteuning om een toekomstbestendige vereniging of organisatie te blijven. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 september. Hierbij moet een vereniging aangegeven wat het verschil is in inkomsten en uitgaven ten opzichte van de jaarrekening van 2019 en wat zij zelf hebben gedaan om de tekorten te dekken.

Doel van de verenigingssteun is dat er gericht financiële noodhulp wordt geboden aan de Bronckhorster samenleving. Ontmoeting blijft belangrijk en daarom vindt het college dat maatschappelijke ontmoetingsplekken veilig gesteld moeten worden voor de toekomst. De hoogte van het noodfonds is gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente. De provincie wil wel weten waar het geld naartoe gaat, maar de gemeente mag zelf bepalen welke verdeling er wordt gemaakt. Er wordt gekozen voor snelle ondersteuning van organisaties met sociaal maatschappelijke activiteiten die aangegeven hebben dat ze het moeilijk hebben.