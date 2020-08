VELP – Op zondag 30 augustus van 11.00 tot 16.00 uur houdt atelier Creso aan de Schoolstraat 12 in Velp haar creatieve open dag. Op deze dag kan men informatie over alle teken- en schildercursussen voor kinderen en volwassenen krijgen. Tevens is er voorlichting over het werken in allerlei technieken zoals aquarel, olieverf, pastel en acryl. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

www.ateliercreso.nl