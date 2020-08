Opbrengst hongerpotjes augustus

BRUMMEN – In het tweede kwartaal van van dit jaar werd er via de hongerpotjes 3945,49 bijeengebracht voor voedingsprojecten in India en Armenië, en hulp aan leprapatiënten in Tanzania. In augustus werd er 861 euro opgehaald. De coronamaatregelen ontwrichten het leven in India en Armenië nog erger dan bij ons, er is geen sociaal netwerk, en de vele dagloners hebben geen inkomsten. In India probeert George Kerketta, nu de scholen al sinds 25 maart zijn gesloten, de voedselhulp die eerst naar de scholen ging bij de armste gezinnen thuis te brengen. Hij schrijft: “Eerst – tot begin mei – waren er alleen infectiegevallen in de grotere dorpen en steden, maar met de trek van vele werkloos geworden mensen naar de landelijke gebieden breidt de ziekte zich nu ook hier uit. Afstand houden is een groot probleem. De situatie is zorgelijk.” In Armenië helpt men ook eerst de gezinnen van de arme scholieren. Begrijpelijk dat het erg moeilijk is dit naar behoren te doen. Aan beide projecten is een extra gift gegeven.

www.hongerpot.nl