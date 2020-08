Op excursie in Rheden

RHEDEN – IVN Oost-Veluwezoom houdt zondag 16 augustus een excursie vanaf station Rheden naar Koepel de Kaap. De start is om 14.00 uur op station Rheden. Augustus is de tijd van de mooie paarse heidevelden. Die gaan de deelnemers bekijken. De gidsen vertellen over dit heidelandschap, hoe het ontstaan is en hoe het in stand gehouden wordt. Tijdens de excursie wordt ook een stuk over de route die de tornado een jaar geleden gevolgd heeft gelopen. Er wordt bekeken welke effecten die tornado heeft gehad op de natuur en hoe de natuur zich daarvan herstelt. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk. Dit kan alleen via de website www.ivnoostveluwezoom.nl. Het maximum aantal deelnemers is 24. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.