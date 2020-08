Oogstmarkt bij de Boecop

DE STEEG – Zaterdag 8 augustus wordt er weer een oogstmarkt gehouden in de theetuin van Boecop in De Steeg. Er is groente, fruit, honing en conserven te koop. Biologische hobbytuinders die wat oogst over hebben bieden dit aan. Tafeltjes worden gratis ter beschikking gesteld, wie wat over heeft kan zich om 10.00 uur melden. De markt duurt tot 12.00 uur.