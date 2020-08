OLTO Loenen in één korps op mars naar morgen

LOENEN – Muziek maken is een mooie hobby. Muziek maken in groepsverband is een nog mooiere hobby. En dan in groepsverband je dienstverlenend opstellen in de omringende maatschappij. Dat maakt de hobby nog completer. Het begeleiden van lief en leed in een dorp, daar hoort een muziekvereniging bij.

In Loenen bestond OLTO in 2013 100 jaar. De vereniging bestaat nu 107 jaar. OLTO hoopt, tot in lengte van jaren, haar klanken in Loenen te kunnen laten horen. Bij die doelstelling, vindt het bestuur, hoort een visie bij met de vraag:“Waar staan we? Waar gaan we naartoe en hoe komen we daar? De vereniging heeft al een aantal jaren de volgende problemen: dalende inkomsten vanwege de lage prijs van het oud papier en onvoldoende instroom van nieuwe muzikanten. Redenen voor het bestuur om zich op maatregelen te bezinnen om OLTO toekomstbestendig te maken.

Eén korps

De vereniging heeft jaren de luxe gehad om binnen de organisatie twee korpsen te hebben. Ieder met een eigen dirigent. De Drumfanfare met meer hedendaagse muziek, de Harmonie met een meer klassiek repertoire. Beiden met hun eigen cultuur en musicerenden. Echter gezamenlijk met dezelfde problemen: hoge kosten vanwege twee dirigenten en niet voldoende instroom van nieuwe leden.

Om OLTO toekomstbestendig te maken, zijn zowel door het bestuur als door individuele leden plannen ontwikkeld. Bij die laatste plannen was de wens van individuele leden om de bij hen passende muziek te kunnen blijven maken. Het bestuur had daar alle begrip voor. Echter werden met deze plannen de problemen niet opgelost. Bij het bestuur bleef maar één oplossing: het samenvoegen van beide korpsen. En om dit te realiseren is het nodig op zoek te gaan naar een nieuwe dirigent, die met het orkest, met een harmonie-bezetting, een passend repertoire gaat opbouwen, waaruit een eigentijdse cultuur kan voortkomen.

Afscheid

Het bestuur beseft dat afscheid nemen van de dirigenten velen pijn zal doen. Simon Kleinjan is al 21 jaar betrokken bij de Loenense vereniging, Willem van Zee al 11 jaar.

Ook kan een nieuw repertoire voor een aantal leden een reden zijn om de vereniging te verlaten. Dat vindt het bestuur jammer, dat hoeft niet. OLTO blijft huurder op woensdag- en donderdagavond van de grote zaal in Dorpscentrum De Brink. Dit geeft de mogelijkheid voor leden om, projectmatig of in groepsverband, muziek te maken.

Muziekavond

Op donderdag 27 augustus gaat de eerste officiële repetitie van start met ruim 50 muzikanten. Geïnteresseerde muzikanten zijn van harte welkom om mee te spelen. Om kennis te maken met het ‘Nieuwe OLTO’ worden belangstellenden uitgenodigd voor een muziekavond op zaterdagavond 21 november. Dit is het eerste concert in de nieuwe samenstelling.

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering is met ruim 75 procent van de uitgebrachte stemmen gekozen voor het voorstel van het bestuur. Dit geeft volgens het bestuur het vertrouwen dat men samen OLTO toekomstbestendig gaat maken. Zij hoopt dat de inwoners van Loenen daar in de komende jaren getuige van mogen zijn.

Foto: OLTO in vroeger tijden