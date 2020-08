Odayin Trio bij Jansen & de Feijter

VELP – Het Odayin Trio speelt woensdag 26 augustus In de tuin van boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Het concert begint om 20.00 uur.

Het Odayin trio is opgericht in 2015 door violist Hrayr Ter-Sargsyan, cellist Noam Staal en pianist Hanke Scheffer. Odayin betekent lucht in het Armeens, het geboorteland van de violist. Tijdens dit concert zal het Odayin trio werken van onder ander Beethoven en Brahms ten gehore brengen. Hanke Scheffer trad al eerder solo op in de serie tuinconcerten van de Velpse boekhandel.

De entree tot het concert kost 20 euro, inclusief een hapje en drankje. Er is geen pauze of nazit. Vooraf reserveren is verplicht, dit kan via info@eenpassievoorboeken.nl. Er is plaats voor maximaal dertig personen en bij slecht weer wordt het concert geannuleerd.