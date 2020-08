Noordwaarts in het Kunstlab

DOESBURG – De schilderijen van Gea Corbeek zijn van 6 tot en met 26 september te zien in de nieuwe Opkamer van het Kunstlab Doesburg.

Gea schildert en tekent al sinds haar vroegste jeugd. Toen weliswaar alleen in zwart “omdat ik geen zin had mijn kwast schoon te maken!”, aldus de kunstenares. Later zijn daar kleuren bijgekomen. Olieverf deed zijn intrede dankzij een cursus in de jaren ‘90 bij Ad van den Brink. Maar het liefst zou ze les hebben gehad van Anton Mauve (1838-1888) van de Haagse School.

Na de hitte in augustus, neemt zij bezoekers nu mee naar de koelte van het noorden, Noordwaarts dus. Nu eens met donkere luchten, dan weer in de zon, zoals het echte leven. Vol water en vol kleur.