Nog geen rondleidingen Kasteel Ter Horst

LOENEN – Aanvankelijk waren er plannen om begin september op bescheiden schaal te starten met de rondleidingen in en om kasteel Ter Horst in Loenen. Helaas het verwachte herstel van de ‘normale’ tijden, door dhet coronavirus, laat langer op zich wachten dan men het vermoeden had. De Stichting Wijnand Hacfort en eigenaar Alexander Russelman hebben samen besloten voorlopig de rondleidingen geen doorgang te laten vinden. Zodra ‘de lucht is geklaard’ gaan de gidsen weer aan de slag om belangstellenden door het onlangs fraai gerestaureerde kasteel te leiden met daarbij de unieke schuilkapel.

Bestuur en gidsen hebben de afgelopen weken van (gedwongen) stilstand benut om het kasteelwinkeltje, dat gevestigd is in een van de bijgebouwen, opnieuw in te richten. Voor de kas van de stichting worden hier allerlei kasteelartikelen en lekkernijen verkocht. Vooral de jams die door gidsen zelf worden gemaakt van (grotendeels) eigen producten uit de kasteeltuin, zijn gewild. Wie toch over deze jams wil beschikken kan bellen naar Rina Witteveen, tel. 055 – 505 1898.