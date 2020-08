DREMPT – De openluchtbioscoop van voetbalvereniging HC’03 in Drempt is nog twee dagen geopend. Vrijdag 28 augustus kan het publiek genieten van Forrest Gump. De bioscoop wordt zaterdag 29 augustus afgesloten met de Franse film Bienvenue chez les Ch’tis. De films zijn te zien op het voetbalveld van HC’03. Bezoekers nemen zelf een stoeltje mee. Het sportpark is beide avonden geopend vanaf 20.30 uur. De entree kost 8 euro.

www.hc-03.nl