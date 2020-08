Nieuwe website Gasthuiskerk

DOESBURG – Op donderdag 13 augustus is de nieuwe website van Gasthuiskerk Doesburg live gegaan. Websitebouwer Diederik Scheltinga en grafisch ontwerper Han Jansen hebben een overzichtelijke website gebouwd die is toegesneden op mobiel gebruik. Op de nieuwe site wordt extra aandacht gegeven aan de mogelijkheid voor groepen en verenigingen om ruimte te huren.

De nieuwe website functioneert optimaal op mobiele telefoons en tablets en sluit aan op een veranderende gebruikersmarkt. Evenementen, activiteiten en informatie zijn voor gebruikers overzichtelijk gerangschikt. Het uitgangspunt is om met zo min mogelijk handelingen alles te kunnen tonen.

De site is ontwikkeld in samenwerking met Filmhuis Doesburg. Gasthuiskerk en Filmhuis Doesburg werken online al jaren samen en blijven dit ook in de toekomst doen. De nieuwe website van het Filmhuis komt dit najaar online.

gasthuiskerkdoesburg.nl