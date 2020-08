DOESBURG – Vanaf zondag 6 september is er een nieuwe tentoonstelling te zien in het Kunstlab in Doesburg. Het thema is sport, spel en balans. Het Kunstlab is te vinden aan de Ooipoortstraat 21. De winkel en expositie zijn open op dinsdag t/m zaterdag en op de Culturele Zondag (iedere 1e zondag van de maand) van 12.00 – 17.00 uur.

www.kunstlabdoesburg.nl