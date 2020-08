Nieuwe expositie in De Paperclip in Velp

VELP – Sinds kort is in de lichtstraat van ontmoetingscentrum de Paperclip in Velp een nieuwe expositie te zien. Getoond worden werken van Eke de Vries uit Velp. “Ik schilder al vanaf mijn jeugd. Om meer kennis en vaardigheid op te bouwen, heb ik een aantal jaren lessen gevolgd bij schilderschool Terpentijn”, vertelt Eke. “Hier heb ik vooral geleerd om kleur en vorm met elkaar in harmonie te brengen.” Het werk van Eke is uitgevoerd in olieverf, aquarel en pastel. De tentoonstelling is te zien tijdens openingsuren van De Paperclip. Er is een looproute ingericht en de medewerkers van de Paperclip adviseren belangstellenden ‘s ochtends te komen, dan is het meestal nog rustig. In augustus is De Paperclip op donderdagmiddag gesloten.