Nieuwe dialysehub in Brummen

BRUMMEN – In Gezondheidscentrum de Toren in Brummen is sinds 2 maart een dialysehub te vinden. In deze dialysehub kunnen twee patiënten tegelijkertijd dialyseren. Deze aanvulling op het aanbod van het Gezondheidscentrum is ontstaan uit een samenwerking tussen de dialyse afdeling van Gelre ziekenhuizen, Dianet, specialist in (thuis-)dialyse, en Gezondheidscentrum de Toren.

De betrokkenen en de patiënten zijn enthousiast over deze nieuwe mogelijkheid voor hemodialyse dichtbij huis. Dialyse: een behandeling met impact Dialysebehandelingen zijn vaak ingrijpend en tijdrovend. Ze zijn meestal verdeeld over drie dagen per week, vier uur per dag. Daarom vinden veel dialysepatiënten dialyseren in hun eigen omgeving prettig en comfortabel. Toch is dat niet altijd mogelijk. Om meer dialyse dichtbij de patiënt mogelijk te maken en om zo effectief mogelijk om te gaan met beschikbare middelen, zoals personeel en budget, is het idee voor de hub ontstaan. Huisarts Marcel Kerkhoven uit Brummen, Dianet dialysecentra uit Utrecht en Dialyse Centrum Apeldoorn van Gelre ziekenhuizen hebben er samen de schouders onder gezet en deze hub gecreëerd. Yolande Vermeeren, nefroloog van Gelre Apeldoorn, is enthousiast over de dialysehub “De drempel voor patiënten om thuis of eigenlijk, dichtbij huis te gaan dialyseren wordt kleiner door de komst van een dialysehub. Dat komt omdat de patiënt dichtbij huis kan dialyseren en toch onder behandeling blijft van de nefroloog in het ziekenhuis.”

Minder reistijd en ook gezellig Voor patiënten is vooral de reistijd naar het ziekenhuis erg belastend. Een plek dichterbij huis is dan zeer welkom. Meneer Becks, dialysepatiënt van de hub in Brummen, omschrijft het is blij met de nieuwe mogelijkheid. “Ik hou wel van kletsen en we hebben ontzettend schik met elkaar. Als ik terug naar Apeldoorn moet, dan baal ik daarvan. Vooral van de reistijd. Die is nu 20 minuten en anders ben ik minstens 40 minuten kwijt.” Op dit moment dialyseren twee patiënten in de hub onder begeleiding van de dialyseverpleegkundige van Dianet. Naar verwachting komen hier snel meer mensen bij.