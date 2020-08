Nieuw museum zoekt vrijwilligers

DOESBURG – Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum Doetinchem opent een dependance in Doesburg in het Gildehof aan de Meipoortstraat in Doesburg. In het museum kunnen bezoekers de geschiedenis van de Gelderse Tramwegen in de Achterhoek, Nederland en Europa ontdekken. Aan de hand van oude gebruiksvoorwerpen, foto’s en prachtige schaalmodellen van oude treinen en bussen krijgt de bezoeker een goed beeld van het openbaar vervoer uit het verleden. Naast het openbaar vervoer komt er ook een collectie van speelgoed, voornamelijk antiek. De jeugd kan in het museum zelf een treinbaan bouwen en hiermee met locomotiefjes en wagonnetjes spelen. Het nieuwe museum is van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers die een of meerdere middagen het museum willen bemannen. Voor meer informatie bel met Dick Chargois tel. 06-51440671.