Nieuw museum in Doesburg toont openbaar vervoer en speelgoed

DOESBURG – Doesburg is weer een mooi museum rijker. In het pittoreske Gildehofje is sinds kort het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum gevestigd, waar een bescheiden, maar mooie collectie te vinden is van oud speelgoed, herinneringen aan de GTW en ander openbaar vervoer, maar ook een mooie treinbaan waar kinderen lekker mee kunnen spelen.

Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum is een dependance van het gelijknamige in Doetinchem gevestigde museum. Voorzitter Dick Chargois legt uit waarom hij de stap naar Doesburg maakt: “We willen graag deel uitmaken van cultuurstad Doesburg. Doesburg is, meer dan Doetinchem, een museumstad en ik denk dat ons museum een mooie aanvulling op het aanbod is.”

Het museum in Doetinchem ontstond uit de privécollectie van de familie Ooievaar. Het echtpaar begon destijds met verzamelen van alles wat met openbaar vervoer te maken had. Dit deden zij eerst in Den Haag, maar nadat zij in 1990 naar Borculo verhuisden, zetten zij hier de collectie voort. De Gelderse Tramweg Maatschappij (GTW) kreeg een prominente plek. In 2006 verhuisde het museum naar Doetinchem, naar het huidige pand naast het NS-station.

In de loop der jaren is de collectie flink gegroeid. “We krijgen steeds meer naamsbekendheid en regelmatig krijgen we de mooiste stukken of collecties aangeboden”, zegt Chargois. “Mensen die de zolder van hun overleden ouders opruimen en een collectie treintjes of dinky toys tegenkomen bijvoorbeeld. Zo hebben we een paar treinen op schaal, die door vlijtige hobbyisten tot in detail zijn nagemaakt, maar ook instrumenten van het muziekcorps van de GTW.”

Om het museum aantrekkelijker te maken voor de jeugd, werd de collectie uitgebreid met speelgoed. De link is duidelijk: “Wij zien heel veel wat oudere mensen die vroeger een treinbaan hebben gehad, maar deze op den duur om wat voor reden dan ook hebben weggedaan”, zegt Chargois. “Maar de voorliefde voor treinen blijft. En we zien ook dat kinderen treintjes nog steeds prachtig vinden.” Het museum heeft dan ook een werkende treinbaan waar kinderen (én volwassenen) naar hartelust mee mogen spelen. “Zodra ze hier binnenkomen, zijn ze hun computers en telefoons vergeten”, zegt Chargois trots.

De speelgoedcollectie telt daarnaast onder meer een aantal prachtige poppenhuizen, een collectie poppen en beren, robots en enkele unieke stukken. Zo staat in Doesburg bijvoorbeeld een klein drukpersje uit 1880, maar zijn ook bordspelletjes en puzzels van weleer te zien. De speelgoedcollectie wordt beheerd door Luciën ter Brake, docent aan praktijkschool Practicon en fervent speelgoedverzamelaar. “Hij kocht eens het interieur van een speelgoedwinkel uit 1900, dat hij eigenlijk niet kwijt kon. Dat hebben we in ons museum geplaatst.”

Het museum groeit ondertussen flink uit zijn jasje. De collectie is zo omvangrijk dat het grootste deel in depots staat opgeslagen. “Voor de inrichting van het museum in Doesburg hebben we niets uit de vitrines in Doetinchem hoeven halen. Er is genoeg voor nog een volledig tweede museum”, vertelt Chargois. Hij wil het pand in Doetinchem graag uitbreiden om meer moois tentoon te kunnen stellen. Daarnaast geeft de uitgebreide collectie de mogelijkheid om de expositie in Doesburg regelmatig te vernieuwen.

Chargois wil de musea in Doetinchem en Doesburg een sociaal-maatschappelijke functie meegeven. “We willen de jeugd het een en ander leren over techniek. Bijvoorbeeld over hoe een stoomtrein werkt of hoe je een treinbaan opbouwt. Ouderen kunnen elkaar ontmoeten bij de herinneringen aan hun eigen baan van vroeger. En ik hoop dat jong en oud elkaar hierin gaan vinden.”

Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum in Doesburg is te vinden aan de Gildehof aan de Meipoortstraat. Het is geopend van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Het vrijwilligersteam kan nog gastvrouwen en -heren gebruiken die bezoekers willen ontvangen. Wie hier belangstelling voor heeft, kan contact opnemen met voorzitter Dick Chargois, tel. 06-51440671.

Foto: Linda Peppelman

Foto: Vrijwilliger Hans Wellink rangschikt het historisch speelgoed in het nieuwe Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum in Doesburg