Nieuw meubilair in ontmoetingsruimte Grotenhuys

DOESBURG – Het aanzien van Ontmoetingscentrum Grotenhuys kon wel een opfrisbeurt gebruiken om de ruimte wat gezelliger te maken. Dankzij een aantal subsidies van onder andere de Gestichten van Weldadigheid Doesburg en Woonservice IJsselland kon dit ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

De huiskamer op de eerste verdieping, die gebruikt wordt voor feestjes van bewoners en als vergaderruimte, kon helemaal opgeknapt worden. De ruimte werd voorzien van rolgordijnen, nieuwe kasten en stoelen. Beneden is de grote ontmoetingsruimte voorzien van nieuwe fleurige tafelkleden en ook die mooie nieuwe stoelen in zwart en beige.

Om dit heugelijke feit te vieren werd er onlangs een kleine feestelijke presentatie gehouden. De stoelen werden symbolisch uitgepakt door Woonservice IJsselland. Helaas kon de Gestichten van Weldadigheid Doesburg hier niet bij aanwezig zijn. Voorzitter Jaap Scheltes van Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys hield vooraf een korte toespraak over de doelstelling van de Stichting, een gezellig en waardevol leven met elkaar. De feestelijkheden werden afgesloten door koffie met gebak, aangeboden door Wijkraad de Ooi, als dank voor de schenking van de oude stoelen voor het huiskamer project.