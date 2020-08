Netwerkbijeenkomst in Velp

VELP – Vanaf donderdag 27 augustus worden er weer netwerkbijeenkomsten gehouden in Velp. Tussen 9.00 en 11.00 uur zijn alle ondernemers of mensen die een onderneming willen starten welkom bij Me and Mrs. P in Velp. Vooraf aanmelden is in verband met de coronamaatregelen gewenst. Dit kan via ocvelp@gmail.com. Per mail ontvangen de deelnemers een overzicht van de geldende regels omtrent corona.