Najaarsprogramma Gasthuiskerk met veel, heel veel muziek

DOESBURG – Het enige echte Orkest Tata Mirando opent op zaterdag 5 september het culturele seizoen in Gasthuiskerk Doesburg. De onvervalste zigeunermuziek van pianist, zanger en muzikaal leider Djangela Mirando zorgt vanaf 20.00 uur met een rijk en gevarieerd repertoire voor een unieke muzikale sfeer. Het is de start van een theaterseizoen met vooral veel, heel veel muziek.

Na een periode die werd gekenmerkt door het uitvallen van vrijwel het gehele voorjaarsprogramma komt Gasthuiskerk Doesburg in september en oktober nar eigen zeggen ijzersterk uit de startblokken. Behalve Tata Mirando maakt onder andere singer-singwriter Stéphanie Struijk (Stevie Ann) haar opwachting op het Doesburgse podium.

Oktober eindigt met het leukste comedyfestival van Nederland: Let’s make comedy. Daar tussendoor zijn er exposities, open podia, muziekcafés, poëzie en beeldende kunst. Op het programma staan dit najaar ook klassieke muziek met onder andere The IKEN Scholars, de theatervoorstelling Hallo Bandoeng!, over de vraag wat het betekent om Indisch te zijn, en een reprise van het unplugged festival Z8erhoek tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek. Marike Jager is een gevestigde naam in de Nederlandse muziekscene en is in december te gast. Voor de kinderen is er later in het jaar de voorstelling Het Astronautje, naar het boek van André Kuipers. Uiteraard ontbreekt ook de traditionele Christmas Singalong met Zwaan Stam niet.

Informatie over het volledige programma is terug te vinden op de nieuwe website, en in de nieuwe tweewekelijkse programmaladder in deze krant. In verband met de coronamaatregelen is reserveren voor alle voorstellingen vooralsnog verplicht.

www.gasthuiskerkdoesburg.nl